شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام "الصحفيين": جميع قرارات المجلس تأخذ أونلاين منذ بداية أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مبنى نقابة الصحفيين أمن و يتم تعقيمه يوميا للوقاية ضد فيروس كورونا، مشيرا الى أن جميع القرارات التى صدرت عن مجلس النقابة خلال الفترة الماضية يتم الموافقة عليها من قبل الأعضاء اونلاين و لم يتم عقدت اجتماعات. وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه منذ تطبيق الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية ضد فيروس كورونا لن يتم عقد اى اجتماع للمجلس وأن النقابة أغلقت أبوابها ويتم فتحها فقط لتقديم خدمات الضرورة .

وتمنى محمد شبانة الشفاء العاجل لحسين الزناتى أمين الصندوق بالنقابة وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين أكد من قبل أن مجلس النقابة قد قام بشراء جهاز وحدة تعقيم ذكية وكشف حرارى كإجراء احترازى فى غاية الأهمية لحماية مرتادى النقابة وموظفيها فور دخولهم إلى مبنى النقابة، مضيفا أن بوابة التعقيم الذكية الجديدة ستتواجد أمام باب دخول المبنى وتقوم أوتوماتيكيا وفى ثوان معدودات بتعقيم الصحفى أو الموظف ومرتاد المبنى، وكذلك قياس درجة حرارة الجسم وإظهارها على شاشة البوابة مباشرة وفى حال ارتفاع درجة الحرارة تعطى صافرة كما ترسل انذارا للجهاز الإدارى ولإدارة شئون العاملين لمنع صاحب الحرارة المرتفعة من دخول المبنى ليكون مبنى نقابة الصحفيين آمنا من فيروس كورونا وكذلك يصبح أول مبنى بالمجتمع الصحفى يستعين ببوابة التعقيم وقياس الحرارة.

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وقال شبانة، إنه بالتشاور مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين وجميع اعضاء المجلس تم الاتفاق على الاستعانة بأحدث أجهزة الحماية من فيروس كورونا مع اتخاد كافة الإجراءات الاحترازية مشيرا إلى أنه تم شراء بوابة التعقيم والكشف الحرارى من الهيئة العربية للتصنيع .

وأشار شبانة، إلى أنه لم يتم الإكتفاء بذلك فقط بل تم أيضا شراء جهاز لتعقيم المبنى بالكامل يوميا عن طريق التبخير وهو أفضل طرق التعقيم حاليا وتم استخدامه بالفعل بداية من اليوم ويستمر يوميا بجانب إجراءات التعقيم الطبيعية .

وطالب سكرتير عام النقابة جموع الصحفيين بتفهم الإجراءات المشددة التى يستخدمها مجلس النقابة حفاظا على سلامتهم كما طالبهم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة حفاظا على انفسهم وأسرهم وذويهم.