شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل إنشاء المعهد القومى للتأمين الاجتماعى وأهدافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على إنشاء "المعهد القومى للتأمين الاجتماعى" ليتبع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ويستهدف إنشاء هذا المعهد العمل على تنمية مهارات العاملين فى مجال التأمين الاجتماعى لمسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم.

وفيما يتعلق بالنظام الأساسى للمعهد، نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يصدر بالنظام الأساسى للمعهد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على موافقة مجلس الإدارة على أن يتضمن ما يلى:

1.. مهام واختصاصات المعهد

2.. تشكيل مجلس إدارة المعهد واختصاصاته وإجراءات الدعوة لاجتماعات المجلس ونظام العمل به.

3.. قواعد اختيار الخبراء والمدربين والفنيين والباحثين والعاملين

4.. اللوائح المالية والإدارية للمعهد دون التقيد بالنظم المعمول بها فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الاعمال العام.

موازنة المعهد وموارده

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ينص القانون على أن للمعهد موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للهيئة وتنتهى بنهايتها، ويكون للمعهد حساب خاص تودع فيه موارده، ويرحل هذا الحساب من سنة إلى أخرى.

وتتكون موارد المعهد مما يلى:

1 - الاعتمادات التى يخصصها له مجلس الإدارة

2 - المبالغ التى تؤديهـا الجهـات مقابل تدريب العاملين بها.

3 - مقابل الخدمات التى يؤديها المعهد.

4 - العائد على استثمار أموال المعهد

5 - التبرعات والهبات والإعانات التى ترد للمعهد من الجهات المختلفة ويقرر مجلس الإدارة قبولها.

ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه فى البندين (3، 4 ) قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد.