تعافي 49 مصابًا بكورونا في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد مصدر بديوان عام محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد حالات الشفاء من فيروس "كورونا" المستجد بلغت ٤٩ حالة، من إجمالي ١٣٤ حالة إصابة بالمحافظة، منذ بدء ظهور الوباء وحتى الأن.

وأوضح المصدر، أن هناك ٢٧ حالة من المصابين بالفيروس تتلقى العلاج خارج محافظة جنوب سيناء، بمستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية ومستشفيات الشرطة.

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وأضاف المصدر، أنه يجري عزل الحالات المصابة بالفيروس دون الشعور بأي أعراض في نزل الشباب بمدينة شرم الشيخ أو بمستشفيات العزل التي أعلنت عنها وزارة الصحة داخل المحافظات وهم "الطور العام، ونويبع المركزي، وأبورديس المركزي، ورأس سدر العام، وشرم الشيخ الدولي".

وأرجع المصدر ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا بمدينة طور سيناء، إلى عودة المواطنين العاملين بالمحافظة للمدينة بعد انتهاء إجازاتهم، واختلاطهم بالمواطنين لعدم ظهور أعراض المرض عليهم.

وأشار إلى أن المحافظة اتخذت إجراءات حاسمة للحد من انتشار الفيروس بالمحافظة، من خلال إجراء الفحص الطبي لجميع العاملين بالمحافظة، مع إخضاعهم للعزل المنزلي لمدة أسبوع.