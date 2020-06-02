إعادة تشغيل العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ والأورام بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إعادة تشغيل العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ بمستشفيات المحافظة العامة والمركزية.
وأكدت المديرية، تشغيل العيادات الخارجية في تخصصات " باطنية – أطفال-نساء وتوليد – جراحة عامة – عظام" بالإضافة إلى أقسام الطوارئ والرعاية الأساسية وحضانات الأطفال والغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي لمرضى الأورام، وذلك بعد قرار غلق هذه الأقسام الفترة الماضية بعد ظهور حالات إيجابية لفيروس كورونا.
وجرى تخصيص خط ساخن بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لتلقي البلاغات والاستفسارات عن فيروس كورونا، وذلك تيسيرًا على أهالي المحافظة.
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