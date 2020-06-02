لجان للمرور على مستشفيات استقبال حالات كورونا في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

شكّل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لجانًا للمتابعة والمرور بصفة يومية على جميع المستشفيات المُخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

وأوضح المحافظ، خلال، ترأسه اجتماعًا طارئًا، مع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، أن تشكيل اللجان يكون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، وتكون مهمتها إعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.

جاء الاجتماع بحضور كل من الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، ومحمد عبدالفتاح، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، وممثلي الأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف، ومديري المستشفيات الجامعية، ومديري 14 مستشفى جرى تخصيصهم لاستقبال حالات المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.