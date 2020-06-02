لجان للمرور على مستشفيات استقبال حالات كورونا في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:
شكّل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لجانًا للمتابعة والمرور بصفة يومية على جميع المستشفيات المُخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المُستجد.
وأوضح المحافظ، خلال، ترأسه اجتماعًا طارئًا، مع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، أن تشكيل اللجان يكون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، وتكون مهمتها إعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.
جاء الاجتماع بحضور كل من الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، ومحمد عبدالفتاح، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، وممثلي الأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف، ومديري المستشفيات الجامعية، ومديري 14 مستشفى جرى تخصيصهم لاستقبال حالات المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
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