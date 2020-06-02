أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الطائرة التي تقل الباحث الإيراني، سيروس أصغري، أقلعت من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو في طريقه إلىطهران ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وكتب ظريف على صفحته في "انستغرام"، صباح اليوم الثلاثاء: "السلام عليكمأيها الأصدقاء، خبر سار، الطائرة التي تقل الدكتور سيروس أصغري غادرت أمريكا".
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، أن العالم، سيروس أصغري، المسجون في الولايات المتحدة لاتهامه بسرقة أسرار صناعية، سيعود إلى إيران خلال أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر عالم إيراني في طريقه إلى بلاده بعد أن أفرجت عنه الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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