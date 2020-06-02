ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا إلى 182028

ارتفع عدد الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إلى 182028 حالة ، حسبما ذكر

موقع روسيا اليوم.

وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، تسجيل 213

إصابة جديدة بالفيروس في ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المعهد إن عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في ألمانيا قفز إلى 8522، بتسجيل 11 وفاة جديدة.