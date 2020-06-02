الهند.. أكثر من 8000 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 8171 إصابة، و204 وفاة، خلال يوم واحد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 198706، والوفيات إلى 5598.
وتتخطى الهند بذلك فرنسا، وتصبح سابع أعلى دولة في العالم من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة تخفيف قيودها بعد أن جعلت إجراءات العزل العام المفروضة منذ شهرين الملايين بدون عمل.
جدير بالذكر أن الهند التي سجلت 95526 حالة شفاء من فيروس كورونا، قد أنهت عملية الإغلاق الرابعة في 31 مايو، ودخلت المرحلة الأولى من الخروج المتدرج من حالة الحظر والإغلاق العام، الذي بدأ في 24 مارس الماضي.
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