تحديد “سعر” علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة في مصر

وكشف خطاب موجه من رئيس قطاع مكتب وزيرة الصحة والسكان، محمد عبد الوهاب، إلي رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، نهال الشاعر، بناء على تعليمات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بضبط أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة عن تحديد تسعيرة العلاج باليوم للمرضى بداخلها.

وذكر الخطاب أنه بعد العرض على وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، نتيجة العديد من الشكاوى بالمغالاة في تسعيرة علاج كورونا بالمستشفيات فقد تم تحديد الأسعار بشكل تقريبي.

وجاءت موافقة وزيرة الصحة بأن تكلفة العزل بالقسم الداخلي تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه مصري، وتكلفة العزل بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح من 7500 جنيه وحتى 10000 جنيه.

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وتكلفة اليوم في الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000جنية وحتى 7000جنيه.

وفي وقت سابق، شهدت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر خلال 24 ساعة الأخيرة تراجعا طفيفا، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 1399 إصابة جديدة، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما تم تسجيل ست وأربعين حالة وفاة وهو ذات عدد وفيات يوم أمس.

وسجل البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان المصرية ارتفاعا نسبيا في عدد الحالات التي شفيت، حيث أشار البيان إلى خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6297 حالة حتى اليوم.