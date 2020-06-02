كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تسجيل حالتي وفاة جديدتين وإصابة واحدة بفيروس كورونا في تايلاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، وفاة حالتين جراء الإصابة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل إصابة واحدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في تايلاند، اتاوسين ويسانيوتين، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد 3083، بينها 58 حالة وفاة، وتماثل 2966 مصابا للشفاء.

وكانت السلطات في تايلاند، فتحت مراكز التسوق والمتاجر للمرة الأولى منذ مارس في مرحلتها الثانية من إجراءات الاسترخاء مع تباطؤ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت شركة سنترال باتانا العامة المحدودة، أكبر مركز تجاري في البلاد، إنها تعيد فتح 33 مركزًا للتسوق في جميع أنحاء البلاد، كما أوردت وكالة "رويترز".

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وأضافت "سنترال باتانا"، أنها ستتحكم في الكثافة من خلال السماح لشخص واحد فقط لكل 5 أمتار مربعة (54 قدمًا مربعة) واستخدام الروبوتات لقياس درجات حرارة الجسم وباستخدام مصاعد لا تعمل باللمس.

وشوهد عشرات المتسوقين يصطفون قبل دخول مركز إيكونسيام التجاري في وسط بانكوك. يُطلب من العملاء مسح رمز الاستجابة السريعة والتسجيل على موقع ويب حكومي قبل الدخول.

وقال سا نجوان خومرونروج، 65، في مركز ايقونة سيام للتسوق: "أريد الحصول على الطعام الياباني اليوم لأنني لم أتناوله منذ ثلاثة أو أربعة أشهر. تسجيل رمز الاستجابة السريعة غير مريح بالنسبة لكبار السن مثلي".

آلة رش مطهر على أقدام المتسوقين أثناء دخولهم إلى مركز ايقونة سيام للتسوق ومعقم مطهر آخر.

وأبلغت تايلاند، اليوم الأحد، عن ثلاث حالات إضافية من فيروس كورونا، تماشيًا مع اتجاه عدد أقل من الحالات اليومية الجديدة في مايو. وقد أبلغ عن ما مجموعه 3028 حالة، مع تعافي 2856 مريضا و56 حالة وفاة.