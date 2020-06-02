نقطة نظام.. الأصعب آت

تشير الأرقام المسجلة في الأيام القليلة الماضية، حول الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا، إلى أننا بصدد الخروج منالحالة الوبائية، حيث يتراجع عدد الحالات الجديدة المسجلة كل يوم، ويتراجع معها عدد الحالات النشيطة، حيث نكاد ننزلتحت عتبة الألفي مصاب.

وبقدر ما يبعث هذا التطوّر على الارتياح في ما يخص الجانب الصحي، يستدعي الأمر نوعا جديدا من اليقظة، يرتبط بماينتظرنا في حال إنهائنا عملية الخروج السليم من الحالة الوبائية. فبعدما واجهنا الجائحة بتماسك وتضامن كبيرين،واستفدنا من سخاء غير غريب عن المغاربة عبر الصندوق الخاص بمواجهة وباء كورونا، علينا أن نستعد لوضع سياسيواقتصادي واجتماعي لا يشبه في شيء ما كنا عليه قبل ظهور هذا الوباء.

سنغادر بيوتنا وسنستأنف حياتنا العادية، ونحن أمام المئات من المقاولات التي لن تستطيع استئناف نشاطها، والآلاف،إن لم يكن الملايين، من العاطلين الجدد، ممن فقدوا مناصب شغلهم، أو يرتبط نشاطهم الاقتصادي بدورة اقتصادية عالميةلا يبدو أنها قادرة، في الأفق القريب، على استعادة نشاطها السابق. كما سنكون أمام مخلفات سنة فلاحية أقل منمتوسطة، مع ما يعنيه ذلك من ضغط إضافي على لمدن وهوامشها.

وإذا كنا قبل انطلاق الجائحة نرتب لإعلان نموذجنا التنموي الجديد، فإننا اليوم مطالبون بالتفكير على مستويين؛ واحدقريب وآني، يرتبط بحلّ الإشكالات المستجدة والطارئة، وآخر يتعلق بالمديين المتوسط والبعيد، لا يمكن لجنة شكيببنموسى إلا أن تواصل الاشتغال عليه.