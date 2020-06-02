كفر قاسم: سطو مسلح وسرقة نصف مليون شيكل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفّذ جناة مجهولون عملية سطو مسلح على محل للصرافة في مدينة كفر قاسم، صباح اليوم الثلاثاء.
وفي التفاصيل، ترجل لصوص ملثمون من سيارة وسرقوا تحت وطأة التهديد بالسلاح مبلغا قدره نصف مليون شيكل من صاحب محل الصرافة ولاذوا بالفرار.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات عملية السطو، وأغلقت الشارع المؤدي إلى المنطقة أمام حركة السير.
وقال شهود عيان إن "صاحب المحل حاول الهرب من اللصوص، إلا انهم استمروا في مطاردته بتهديد السلاح، ما عرضه للخطر، وبلطف من الله لم يحدث لصاحب المحل أي مكروه".
وأكدوا أن عددا من الطلاب كانوا في طريقهم إلى المدرسة المجاورة لمحل الصرافة، ساعة تنفيذ عملية السطو، ما تسبب لهم بحالة من الخوف والقلق.
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