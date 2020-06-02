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ريال مدريد يحدد ملعبه لاستئناف الدوري

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن الإسباني لن يكون بإمكانه خوض المباريات البيتية على ملعبه "سانتياغو برنابيو"، بعد استئناف الموسم الجاري 2019-2020.

وفي رسالة وجهها رئيس الفريق الملكي للجماهير، قال "اتخذنا قرار اللعب في استاد الفريدو دي ستيفانو، وهو الملعب التدريبي لريال مدريد".

وأضاف "هذا القرار من شأنه السماح لنا بتسريع وتيرة أعمال البناء في ملعب سانتياغو برنابيو".

وتخوض جميع فرق حصصا تدريبية كاملة استعدادا لاستئناف الموسم في 11 حزيران/يونيو الجاري، بعد توقفه منذ آذار/مارس الماضي؛ بسبب أزمة .

وتقرر استئناف مباريات الليغا، دون حضور جماهيري، ليخسر ريال مدريد بذلك عاملي الأرض والجمهور في الصراع المحتدم على اللقب، إذ يحتل الميرنغي المركز الثاني بفارق نقطتين عن .

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