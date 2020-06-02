شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. قائد سيارة يدهس عناصر من الشرطة الأمريكية ويفر هارباَ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” لقيام أحد المحتجين في الولايات المتحدة بدهس عدد من رجال الشرطة، وتعرض بعضهم لإصابات جراء عملية الدهس.

ويظهر المقطع مهاجمة قائد سيارة من نوع “جيب” لعدد من رجال الشرطة المصطفين لمواجهة المتظاهرين، ليصيب عدد منهم ثم يفر هارباً.

وتجري أعمال شغب واشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة منذ أيام في عدة ولايات أمريكية، بعد وفاة مواطن أمريكي يدعى “جورج فلويد” من أصول أفريقية على يد شرطي أبيض.