شكرا لقرائتكم خبر عن 104 وفيات جديدة بكورونا في 10 دول عربية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت إحصاءات عن أن 10 دول عربية أعلنت الإثنين، عن 104 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، السعودية، العراق، الكويت، الجزائر، اليمن، قطر، الامارات، سلطنة عمان، والصومال، فيما سجلت 8 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

وسجلت مصر وفاة 46 شخصاً، من مجموع 1,005 وفيات حتى الآن، وعن تسجيل 1,399 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 26,399 حالة.

وسجلت المملكة 22 حالة وفاة، من مجموع 525 وفاة حتى الآن، كما سجلت 1,881 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 87,142 شخصاً، فيما سجلت العراق وفاة 10 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 215 شخصا، كما سجلت 429 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 6,868 حالة حتى الآن.

كما سجلت الكويت وفاة 8 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 220 شخصاً، كما سجلت 719 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 27,762 حالة حتى الآن، بينما سجلت الجزائر وفاة 8 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 661 شخصاً، كما سجلت 119 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 9,513 حالة حتى الآن.

وسجلت اليمن وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 84 شخصا، كما سجلت 31 إصابة جديدة، من مجموع 354 إصابة حتى الآن.

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وسجلت قطر وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 40 شخصا، كما سجلت 1,523 إصابة جديدة، من مجموع 58,433 إصابة حتى الآن.

وكذلك سجلت الإمارات وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 266 شخصاً، كما سجلت 635 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 35,192 حالة حتى الآن. كما سجلت سلطنة عمان وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 50 شخصا، كما سجلت 786 إصابة جديدة، من مجموع 12,223 إصابة حتى الآن.

وسجلت الصومال وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 79 شخصا، كما سجلت 47 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين الاجمالية الى 2,023 إصابة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الإثنين، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت البحرين 473 اصابة جديدة من مجموع 11,871 اصابة في المملكة، توفي منهم 19 شخصا. وسجلت جيبوتي 215 اصابة جديدة، من مجموع 3,569 اصابة مسجلة حتى الآن، توفي منهم 24 شخصاً، وتم تسجيل 26 اصابة جديدة في المغرب، ليرتفع بذلك اجمالي عدد المصابين في المملكة الى 7,833 حالة، توفي منهم 205 أشخاص حتى الآن.

وسجلت لبنان 13 اصابة جديدة، من مجموع 1,233 حالة في البلاد، توفي منهم 27 شخصاً حتى الآن، كما سجلت تونس، 7 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,084حالة، توفي منهم 48 شخصا حتى الآن.وسجلت الأردن 7 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 746 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.

واعلن في فلسطين عن تسجيل اصابة جديدة واحدة لمواطن في قلقيلية، ليرتفع بذلك مجموع الاصابات الى 628 حالة مسجلة حتى الآن، توفي منهم 5 مواطنين.