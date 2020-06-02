الكاظمي يطلق تسمية 'أبطال العراق- نصر السيادة' على عمليات اليوم

اطلق رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، تسمية ( أبطال العراق- نصر السيادة) على العمليات التي انطلقت صباح اليوم.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عقد فور وصوله للمقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك اجتماعا مع القيادات العسكرية والامنية للاطلاع على سير العمليات".

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واضاف ان "الكاظمي اكد انه في هذه الظروف الصعبة والتحديات العديدة التي يمر بها البلد، فإن أبطالنا من القوات المسلحة بكافة صنوفها تتحدى العدو وتقوم بدور بطولي لتجفيف منابع الإرهاب".

وتابع ان "الكاظمي اطلق تسمية ( أبطال العراق- نصر السيادة) على العمليات التي انطلقت اليوم".