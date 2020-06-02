شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تبحث إلغاء الحجر الطبي للقادمين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت صحيفة تليجراف البريطانية إن أعضاء الحكومة البريطانية يبحثون استبدال الحجر الطبي للقادمين إلى المملكة المتحدة كما تم إخطار الوزارات الحكومية بأن تستعد للسماح بالعمل بحلول نهاية يونيو بما يسمى الجسور الجوية المتمثلة في إلغاء الحجر الطبي للسائحين.



وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر إن رئيس الوزراء بوريس جونسون "يؤيد شخصيا" الجسور الجوية.

وأضافت أن وزارتي النقل والداخلية تلقتا إخطارا بأن تخططا للسماح بالعمل بالجسور الجوية بحلول نهاية الشهر.

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