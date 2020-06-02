شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 26 إصابة جديدة بكورونا في المغرب ولا وفيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء أمس الاثنين عن 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مقابل 27 أول أمس، ليرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 7833 حالة.

Advertisements ولم تسجل البلاد أية وفاة بالفيروس مقابل حالة واحدة أول أمس لتستقر أعداد حالات الوفاة عند 205، فيما بلغ معدل الوفيات 2.6 في المئة. كما تماثل 434 مصابا للشفاء دفعة واحدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 5893. وقالت الوزارة إن وضع الوباء في المغرب بصفة عامة في تحسن مطرد.

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