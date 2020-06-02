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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفيات كورونا تتخطى الـ 10 آلاف في المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الحكومة المكسيكية أنّ عدد الوفيات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد تخطّى الاثنين عتبة العشرة آلاف وفاة.
وقالت السلطات الصحيّة إنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في المكسيك بلغت لغاية الاثنين 10167 وفاة من أصل 93435 مصاباً، في نبأ يتزامن مع إعلان السلطات إعادة فتح اقتصاد البلاد تدريجياً وإعادة دورة الحياة إلى قطاعات أساسية أبرزها صناعة السيارات والتعدين والبناء.
والمكسيك هي ثاني أكثر دولة في أمريكا اللاتينية تضرّراً بالوباء بعد البرازيل (29937 وفاة)
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