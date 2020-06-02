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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقعات حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس في مصر اليوم الثلاثاء، معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
وعلي السواحل الشمالية، فالطقس لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.
أما طقس شمال الصعيد فمائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلًا والرياح معتدلة.
وتتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.
وذكرت الهيئة أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلي شمالية غربية علي المتوسط بينما علي البحر الاحمر شمالية غربية إلي جنوبية شرقية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 32، والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 25.
أما شرم الشيخ، الصغرى 24، والعظمى 36، والغردقة الصغرى 22 والعظمى 37، بينما دمنهور الصغرى 18، والعظمى 26
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