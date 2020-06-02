كوريا الجنوبية تبدأ تجربة دواء واعد لكورونا على البشر الشهر المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت شركة "سيلتريون" الكورية الجنوبية، إن العلاج التجريبي الذي طورته لمرض "كوفيد-19" أظهر تراجعا يصل إلى 100 ضعف في الحمل الفيروسي للمرض في التجارب على الحيوانات، مضيفة إنها تهدف إلى بدء التجارب السريرية على البشر في أواخر يوليو.



وتتسابق شركات الأدوية في جميع أنحاء العالم لتطوير علاجات للوباء الذي تسبب في وفاة أكثر من 377437 شخص على مستوى العالم.

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وأوضحت "سيلتريون" أن دراستها قبل المرحلة السريرية أظهرت تحسن التعافي من أعراض سيلان الأنف والسعال وآلام الجسم بعد اليوم الأول من العلاج، والقضاء على التهاب الرئة في غضون ستة أيام، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وأضافت الشركة وكلية الطب بجامعة تشونجبوك الوطنية المتعاونة معها في الدراسة في بيان، إن الدراسة أجريت على حيوانات النمس وسيتم توسيعها لتشمل الأقداد "الهامستر" والفئران والقرود قبل التجارب السريرية.

وقال كون كي سونج رئيس وحدة البحث والتطوير بشركة سيلتريون لرويترز، إن الشركة تدرس إجراء تجارب سريرية في كوريا الجنوبية أو في الخارج.

وأضاف في البيان "لدى سيلتريون القدرة على إنتاج كميات كبيرة من العلاج بالأجسام المضادة بمجرد أن يصبح جاهزا".