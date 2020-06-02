دولة الإمارات تساند دول العالم في محنة "كورونا وتقدم مساعدات طبية وإنسانية لـ"فلسطين"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

مع انتشار فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم، أضحت الأوضاع الاقتصادية صعبة للغاية في الدول العظمي قبل دول العالم الثالث، ومن القلب منه دولة فلسطين، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تترك شقيقتها العربية بمفردها في هذه الأزمة العالمية.



ورغم تعدد الأزمات والمصاعب التي تواجهها المنطقة العربية، إلا أن القضية الفلسطينية ما زالت على رأس أولويات الدول العربية، خصوصًا أنها قضية محورية، ومتعلقة بثوابت عدة لدى المواطن العربي.

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وبسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأراضي الفلسطينية، كان تأثير فيروس كورونا عليها مضاعفًا، خصوصًا أن «كوفيد-19» أصاب كافة مظاهر الحياة سواء داخل الأراضي أو خارجها بالشلل.

لذا سارعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دعم فلسطين بصورة عاجلة، في صورة 14 طنًا من الإمدادات الطبية العاجلة، ضمن خطة مساعدات لمساعدة السلطة الفلسطينية على احتواء فيروس كورونا، وإيقاف انتشاره.

ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام” فإن هذه المساعدات شملت مستلزمات للحماية الشخصية مثل واقي وجه ويد، بالإضافة إلى معدات طبية تتمثل فى عشرة أجهزة للتنفس الصناعي.