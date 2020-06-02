دولة الإمارات تقدم 651 طنا من المساعدات الطبية لـ57 دولة لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قدمت دولة ‫الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 651 طنًا من المساعدات لأكثر من 57 دولة، استفاد منها نحو 651 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.



من جهتها، نجحت الإمارات في تأسيس نموذج رائد لمواجهة الأزمات خلال تعاملها مع تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة وجهود كافة الجهات المعنية والعاملين من مواطنين ومقيمين لصون صحة وسلامة ومختلف أفراد المجتمع.

Advertisements

وفي إطار تعاون الإمارات مع الدول التي تعمل على محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، وتعزيزا للجهود العالمية للحد من انتشاره، أرسلت دولة ‫الإمارات، حزمة من الإمدادات الطبية والوقائية إلى جمهورية الشيشان لتقديم المساعدات الطبية والمكملات الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون والطواقم الطبية.

وتضمنت الشحنة إمدادات طبية ومعدات الوقاية الشخصية من فيروس كورونا المستجد قدمتها دولة الإمارات إلى جمهورية الشيشان لمكافحة "كوفيد-19".وتأتي هذه المبادرة كما يأتي تسيير هذه القوافل الإغاثية لمد يد العون لدول العالم الأكثر احتياجا ضمن جهود الإمارات ودورها في مواجهة جاحة كورونا المستجد على المستوى العالمي.