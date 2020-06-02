السودان يشيد بدور الإمارات في المساعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد محمد أمين عبدالله الكارب سفير جمهورية السودان لدى الإمارات، أهمية الدور الذي تضطلع به الإمارات للحد من تفشي جائحة "كوفيد - 19" عالميا، وأن دولة الإمارات كانت و لا تزال صاحبة مواقف مشرفة تجاه الإنسانية عموما خلال هذه الأزمة.



وأضاف : " أنه بجانب تصدي الإمارات للجائحة على ساحتها المحلية، عملت خارجيا على مساعدة بعض الدول لتجاوز الظروف الحالية، وتعزيز قدرتها للتصدي للأزمة الصحية.. وكما رأينا ورأى العالم أجمع، أرسلت الإمارات كميات كبيرة من المواد الطبية والأجهزة والوسائل الوقائية لعدد من الدول في أوربا وآسيا وأفريقيا، ولاقت مبادرات الدولة في هذا الصدد تقدير المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية ".

وأشاد بالمساعدات الإنسانية والتنموية التي ظلت تقدمها الإمارات للسودان، مؤكدا مواقف الدولة النبيلة المساندة دائما للشعب السوداني في كل الأحوال والظروف.

و أوضح سفير السودان أن بلاده تلقت في الفترة الأخيرة عشرات الأطنان من المساعدات الطبية والإنسانية من الإمارات مساهمة منها في تعزيز الاجراءات الوقائية والاحترازية في السودان، معربا عن تقدير السودان للجهود الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بقيادة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة وذلك على الساحة السودانية في المجالات كافة.

و قال إن رعاية الهيئة لمبادرة السودانيين في الإمارات تعزز هذا النهج، وتنتقل به إلى مرحلة متقدمة من الدعم والمساندة والشراكة الإنسانية، مؤكدا أن السودان حكومة وشعبا يقدر كثيرا هذه الخطوة التي من شأنها أن تحدث الفرق المطلوب في جهود التصدي لجائحة كورونا في السودان.

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وأطلق السودانيون المقيمون بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملة لدعم الجهود المبذولة من السلطات السودانية للتصدي لفيروس كورونا والسيطرة على تداعياته الصحية والطبية.

وتتيح الحملة - التي يتم تنفيذها بإشراف السفارة السودانية في أبوظبي - للسودانيين المقيمين بالإمارات حشد الدعم المادي والعيني والتبرع لتعزيز فعالياتها عبر جميع منافذ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتطبيقاتها على أجهزة الهواتف الذكية والمنصات الالكترونية و الرسائل النصية القصيرة "sms" عبر شركتي اتصالات ودو و منافذ التبرع المباشر لهيئة الهلال الأحمر الموجودة في أكثر من 300 موقع بالمراكز التجارية والجمعيات والأسواق على مستوى الإمارات، إضافة إلى رقم الحساب المصرفي الدولي لهيئة الهلال الأحمر"IBAN" والذي يكون متاحا للسودانيين المقيمين بالدول الأخرى.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، رحب حمود عبد الله الجنيبي نائب الأمين العام للتسويق وجمع التبرعات في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمبادرة السودانيين في الإمارات، مشيرا إلى أنها تجسد حرصهم على مساندة بلادهم لتجاوز هذه الظروف الصحية المستجدة، وتعبر عن احساسهم بالمسؤولية الإنسانية والوطنية تجاه أهلهم في السودان.

و قال إن رعاية هيئة الهلال الأحمر لها تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لدعم الجهود الدولية للتصدي لانتشار فيروس كورونا عالميا.

و أكد الجنيبي أن دولة الإمارات بذلت جهودا كبيرة لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز الظروف الصحية الراهنة، والوقف بجانبها وتعزيز قدراتها الصحية لمواجهة تداعيات هذا الوباء .. مشيرا إلى أن هيئة الهلال الأحمر لن تدخر وسعا في سبيل إنجاح الحملة، من خلال تسخير منافذها لجمع التبرعات، ومنصاتها الإعلانية والإعلامية لدعم فعالياتها، وتحقيق أهدافها للمساهمة في تلبية متطلبات الساحة السودانية من المواد الطبية والأجهزة الصحية لحماية أشقائنا في السودان من جائحة " كوفيد - 19 ".

تجدر الإشارة إلى أن حصيلة التبرعات المتوقعة من المبادرة سيتم تخصيصها لتمويل الاحتياجات من الأجهزة والمعدات الطبية والتجهيزات العلاجية والوقائية والأدوية التي تحددها الجهات السودانية المختصة وتعكف حاليا عدد من اللجان من السودانيين المقيمين في الإمارات للإعداد للحملة وإنجاحها وحشد الدعم لفعالياتها.