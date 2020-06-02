شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تدشن أكبر مجمع لخدمة الشاحنات في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

دشنت الإمارات أكبر مجمع متكامل لخدمة الشاحنات في المنطقة بهدف تعزيز الخدمات المتاحة لمتعامليها.



وأعلنت مدينة خليفة الصناعية أكبر مدينة صناعية في منطقة الشرق الأوسط والتابعة لموانئ أبوظبي تدشين أكبر مجمع متكامل لخدمة الشاحنات في المنطقة بهدف تعزيز الخدمات المتاحة لمتعامليها.

كان الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، قد قام بزيارة للمدينة مؤخرا استعرض خلالها تطورات إنجاز هذا المشروع الكبير الذي يحقق قفزة في جودة الخدمات التي توفرها مدينة خليفة الصناعية لسائقي الشاحنات والعاملين فيها.

وتم تدشين المجمع بحضور أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، وسمير تشاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية، وعدد من مسؤولي الشركتين.

ويمتد المجمع على مساحة 87 ألف متر مربع، ما يعادل مساحة قرابة 12 ملعب كرة قدم، وتضم مرافقه محطة أدنوك للتوزيع مخصصة للشاحنات، تعد الأولى من نوعها، وساحة مواقف مغطاة مخصصة لـ 275 مركبة تشمل السيارات والحافلات والشاحنات.

كما يضم المجمع مسجد ومركز مجتمعي ومجموعة من المطاعم والمتاجر وخدمات العناية بالمركبات.

وقال عبدالله حميد الهاملي، رئيس مجموعة المناطق الصناعية بالإنابة، موانئ أبوظبي: "ترتكز رؤية مدينة خليفة الصناعية على حفز التنمية الاقتصادية في المنطقة وتحقيق التوازن الاقتصادي والمجتمعي".

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وتابع وذلك "من خلال تقديم خدمات متكاملة بمستوى عالمي تمكن متعامليها من تطوير أعمالهم، في بيئة تتوفر فيها كل الخدمات والمرافق التي تحسن من تجربة العاملين بها والمقيمين في محيطها".

وأضاف: " نثق بأن المجمع المتكامل لخدمة الشاحنات الذي تم تطويره بالتعاون مع أدنوك للتوزيع سيشكل إضافة مهمة لمنظومة مدينة خليفة الصناعية، وسيسهم في استقطاب استثمارات محلية وخارجية جديدة وتقديم المزيد من فرص العمل".

من جهته قال أحمد الشامسي : " سعداء بالتعاون مع مدينة خليفة الصناعية لتوفير بنى تحتية عالمية المستوى ومرافق تخدم متعاملي المدينة والمقيمين في محيطها".

وتابع: "يشكل المركز المتكامل لخدمة الشاحنات إنجازا ضمن مسيرتنا نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات واستدامتها".

وسيشمل المجمع مطعما مخصصا لسائقي شاحنات النقل الثقيل، وعددا من محلات التجزئة والبقالة، و 4 مطاعم للخدمة السريعة، ومسجدا ضخما على مساحة ألف متر مربع بالإضافة إلى مركز خدمات تنظيف وتشحيم السيارات.

كما سيتم توفير استراحة لسائقي الشاحنات متاحة على مدار الساعة.

ويعد المجمع المتكامل لخدمة الشاحنات أحدث مشروع ضمن سلسلة المشاريع التطويرية التي تقوم بها مدينة خليفة الصناعية لتعزيز خدماتها وتلبية احتياجات متعامليها.

ومن المقرر إتمام المرحلة الثالثة من المستودعات التخزينية مسبقة الصنع في صيف 2020، والتي تمتد على مساحة 45.730 مترا مربعا في مجمع الخدمات اللوجستية بالمدينة.

وقد سارع المتعاملون بحجز عدد كبير منها لمدد تصل إلى 30 عاما.. فيما يسير العمل بخطى ثابتة نحو افتتاح المراحل التالية لمجمع الخدمات اللوجستية بنهاية العام الجاري.