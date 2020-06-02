الموارد البشرية ـ أبوظبي: ضرورة الالتزام بإرشادات دائرة الإسناد الحكومي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

دعت هيئة الموارد البشرية ـ أبوظبي، الجهات المحلية كافة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد الإرشادية للعمل والوجود في مقار الجهات الحكومية، وذلك وفقاً للقواعد التي أصدرتها دائرة الإسناد الحكومية بأبوظبي، والتي تستوجب أن يكون الحد الأقصى لوجود الموظفين والمراجعين والعاملين، هو 35%، تخضع أسبوعياً للمراجعة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وبحسب تقدير كل جهة، وفقا للبيان.



وأكدت عبر رسالة توعية نشرتها أمس، على نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ضرورة التزام الموردين، قبل الذهاب إلى مقر الجهة الحكومية، التحقق من توافر خدمة جلسات المناقصة عبر الإنترنت أو وجود خدمة الفواتير الإلكترونية.

وكانت دائرة الإسناد الحكومي أبوظبي أكدت تواصل الجهات الحكومية العمل بكامل طاقتها مع تطبيق القواعد الإرشادية للعمل من مقر الجهة، ومراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى لوجود الموظفين والمراجعين والعاملين 35% من الطاقة الاستيعابية لمقر الجهة.

ومنحت الدائرة كل جهة الحق في وضع الآليات المناسبة لتطبيق جميع القواعد الإرشادية، على أن يتم مراجعة القدرة الاستيعابية لمقار الجهات الحكومية وتحديثها بشكل أسبوعي وفق مقتضيات المصلحة العامة بحسب تقدير كل جهة.

Advertisements

وحددت الاشتراطات 9 فئات مستثناة من العمل في مقر الجهة الحكومية (تستمر بالعمل عن بعد) وهي الموظفون القاطنون مع أفراد مصابين بالفعل، وذلك طوال المدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة، الذين يعانون الأمراض المزمنة أو ضعف المناعة، أصحاب الهمم، الحوامل أو المرضعات، الفئة العمرية 60 سنة فما فوق.

كما شملت الاستثناءات الموظفين القاطنين مع فئات أكثر عرضة للإصابة، والموظفين الذين يرعون أفراداً من أسرتهم ممن يحتاجون الرعاية والملاحظة الدائمة، الموظفين الذين لديهم فرد أو أكثر من الأسرة معرض للاختلاط بحالات مصابة أو معرضة للإصابة حسب طبيعة عمله، أحد الوالدين ممن لديهم أبناء في المراحل الدراسية من 10 وأقل، وذلك إلى حين انتهاء العام الدراسي الحالي.

كما أكدت القواعد الإرشادية وجوب استخدام المواصلات الخاصة وتجنب المواصلات العامة قدر الإمكان، والسماح بقياس درجة الحرارة بمجرد الوصول إلى الجهة الحكومية، والسماح بمسح فحص رمز الاستجابة السريع(QR) للهاتف عند الوصول.

وشددت القواعد على المراجعين التحقق مما إذا كانت الخدمة متاحة من خلال زيارة بوابة «تم» الإلكترونية أو موقع أو تطبيقات الجهات الحكومية في أبوظبي، مطالبة المراجعين باستخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الإلكترونية المتوافرة التي توضح الحالة الصحية للموظفين والمراجعين مثل تطبيق «الحصن».

وفي مقر الجهة الحكومية، يجب على المراجع قبل الدخول للمبنى التأكد من ارتداء القناع الواقي والقفازات في جميع الأوقات، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي (متران)، وتقليل استخدام المقابض وتجنب لمس الأوراق، والتأكد من وجود حاجز زجاجي بين الموظف والمتعاملين، وعدم المصافحة.

ودعت الإرشادات إلى اتباع الاشتراطات في ركوب المصعد (بألا يزيد العدد على شخصين)، مع تعقيم اليدين باستمرار، واستخدام أدوات التواصل المرئي عن بعد للاجتماعات.