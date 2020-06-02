هونغ كونغ تتّهم واشنطن بـ"الكيل بمكيالين" بسبب طريقة تعاملها مع التظاهرات

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هونغ كونغ: اتّهمت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الثلاثاء واشنطن باعتماد سياسة "الكيل بمكيالين" لأنّها انتقدت طريقة تعامل حكومتها مع الاحتجاجات العنيفة في المقاطعة في حين أنّ طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الاحتجاجات الراهنة فيها لا تختلف كثيراً.

وقالت لام للصحافيين "لقد رأينا بوضوح تامّ في الأسابيع الأخيرة سياسة +الكيل بمكيالين+ التي يتم تطبيقها. أنتم تعرفون أنّ الولايات المتحدة شهدت أعمال شغب ونحن نرى كيف ردّت عليها الحكومات المحلية. وفي هونغ كونغ، عندما تحصل لدينا أعمال شغب مماثلة نرى الموقف الذي اعتمدوه (الأميركيون)".

