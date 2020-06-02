شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ... 5 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الثلاثاء تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأفادت السلطات الصحية بأن جميع الحالات الخمسة هي لمواطنين صينيين قادمين من الخارج. ولم تبلغ السلطات عن تسجيل وفيات. وسجلت الصين حتى صباح اليوم الثلاثاء 83 ألفا و22 إصابة بالفيروس و4634 وفاة، حسب موقع "وورلد ميترز".

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