شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يدين الاعتداء على صحفيين خلال مظاهرات أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مجلس أمناء جائزة بوليتزر، يوم الاثنين، عن دعمه للصحفيين الذين تعرضوا للمضايقة والاعتداء من جانب الشرطة أثناء تغطية المظاهرات في الولايات المتحدة.

ووقعت تلك الهجمات خلال احتجاجات في أنحاء البلاد أشعلها مقتل جورج

فلويد، وهو رجل أسود البشرة اعزل توفي بينما كان قيد احتجاز الشرطة في 26 مايو.

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وجاء في تقرير صادر عن لجنة المراسلين لحرية الصحافة يوم الأحد أن

صحفيين "تعرضوا لرصاص مطاطي أطلق عمدا والغاز المسيل للدموع والرش بالفلفل".

وأدان مجلس أمناء جائزة بوليتزر "الاعتداء على الصحافة الحرة والمستقلة وقمعها، وهو أمر ضروري لديمقراطية مستنيرة".

وحث مجلس الأمناء السلطات على التحقيق في تلك الأحداث ومحاسبة المسؤولين عن أي سلوك سيء.