شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 68 حالة بعد تجمعات عائلية والان نبدء بالتفاصيل
ومن المتوقع صدور نتائج مزيد من الاختبارات لاحقا. وكان قد ثبت إصابة 35 شخصا بشكل إجمالي في البداية بعد حضور سلسلة من الأحداث الخاصة المحظورة بموجب القيود ذات الصلة بالحد من فيروس كورونا. ولا يزال شخص واحد في المستشفى.
وقالت سلطات المدينة إنها تعمل على تتبع جميع من خالطوا المصابين، بغض النظر عن ظهور أعراض عليهم أم لا.
وأوضحت السلطات أنها كشفت عن وجود 203 أشخاص خالطوا المصابين، وصدرت أوامر لهم بعزل أنفسهم والخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس.
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