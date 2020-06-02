على وقع احتجاجات غير مسبوقة.. أمريكا تتأهب لتشييع فلويد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على وقع احتجاجات غير مسبوقة، تتأهب الولايات المتحدة الثلاثاء المقبل، لتشييع جورج فلويد، الذي قضى اختناقاً الأسبوع الماضي عندما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه حتى الموت بعدما اعتقله مع زملائه وكبّلوا يديه إلى الخلف وثبّتوه أرضاً.

وقال محامي العائلة بن كرامب خلال مؤتمر صحافي إنّه بانتظار حلول موعد الجنازة صباح الثلاثاء في الساعة 11 (16,00 ت ج) في هيوستن حيث تقيم عائلة الراحل، ستقام مراسم تأبين أخرى له في مناطق أخرى من البلاد.

وأوضح أنّ أول حفل تأبين للراحل سيقام عصر الخميس في مينيابوليس بولاية مينيسوتا (شمال) حيث قضى فلويد عن 46 عاماً اختناقاً، في واقعة أثارت موجة احتجاجات عنيفة امتدّت إلى عشرات المدن الأميركية.

وأضاف المحامي أنّه يوم السبت سيجري حفل تأبين ثان في كارولاينا الشمالية حيث ولد فلويد، من دون مزيد من التفاصيل.

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وعشيّة الجنازة التي ستقام الثلاثاء في هيوستن بولاية تكساس حيث نشأ الراحل سجّى الجثمان طوال مساء الإثنين حيث تسنّى للجمهور إلقاء تحية الوداع عليه.

وشهدت الولايات المتحدة مظاهرات حاشدة في عدة مدن تنديدا بالممارسات العنصرية للشرطة، تحولت بعضها لمواجهات عنيفة.

وفرضت ولايات حظر تجول على خلفية أعمال شغب رافقت الاحتجاجات كما نشرت السلطات الحرس الوطني في عدة مدن أبرزها العاصمة واشنطن حينما تظاهر محتجون أمام البيت الأبيض.