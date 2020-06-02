موعد وشروط التقديم لرياض الأطفال 2020 بالمدارس التجريبية والرسمية..التقديم إلكترونيًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن بدء التقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة لغات والمدارس التجريبية، بالإضافة إلى المدارس الخاصة للعام الدراسي 2020- 2021.
ويبدأ التقديم إلكترونياً من 1 يونيو وحتي 30 يونيو الحالي، وعلى ولاة الأمور الراغبين بتسجيل أبناءهم عبر الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليم في المحافظات علماً بأن التقديم سيكون على ثلاثة مراحل، حيث نوضح لكم رابط تقديم رياض الأطفال في محافظة القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الدقهلية، القليويبة، المنوفية، الشرقية، السويس، الاسماعيلية، الغربية، البحيرة، دمياط ، بورسعيد، قنا وغيرها.
سن القبول في رياض الأطفال
الحد الأدنى للمستوى الأول في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات من أربع سنوات وحتي سن 5 سنوات و11 شهر و 29 يوم.
ومن المقرر أن يتم التقديم إلكترونياً على أن الأولوية للطفل الأكبر سناً ووفقاً للاماكن المتاحة في كل إدارة تعليمية ومديرية، وسيتم اختيار الطلاب على عدة مراحل للتنسيق وبعدها على ولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليف ملف الطالب، وأكدت الوزارة على ضرورة التقيد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا أثناء تسليم الملفات من أولياء الأمور.
يمكن لأولياء الأمور التقديم في الروضة إلكترونياً عبر مواقع المديريات التعليمية:
رابط مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: https://www.cairomoe.net/kg
رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة http://gizaedu.gov.eg/kg.htmll
رابط مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية:http://www.alex-edu.com/#
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