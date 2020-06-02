شكرا لقرائتكم خبر عن البحث العلمى أولوية الحكومة والصحة فى مقدمة المشروعات البحثية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى الحكومة اهتماماً بالغاً بدفع قاطرة البحث العلمى بمصر فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مقاليد الحكم، الأمر الذى يظهر فى ارتفاع المخصصات الموجهة له والتى زادت بنحو 8 مليارات جنيه منذ العام المالى 2018/2019 وحتى العام الجديد 2020/2021.

وفى هذا الصدد، نرصد فى ضوء خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، للعام المالى الجديد 2020/2021 إلى مجلس النواب، احصائية بحجم المشروعات البحثية المستهدفة:

1- يتصدر مجال الزراعة والغذاء المشروعات البحثية العام الجديد بواقع 600 مشروع بحثى مقابل 550 العام الجارى 2019/2020.

2- 300 مشروع بحثى فى مجال الصحة مقابل 270 مشروع العام الجارى 2019/2020.

3- مشروعات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والفضاء فى المركز الثالث بواقع 70 مشروع بحثى العام الجديد مقابل 65 مشروع العام الجارى.

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4- يأتى بعد ذلك المشروعات فى مجال الصناعات الاستراتيجية بواقع 30 مشروع بحثى العام الجديد مقابل 25 مشروع العام الجارى.

5- ومن المستهدف إعداد 10 مشروعات بحثية برنامجى الطاقة والمياه مقابل 5 مشروعات العام الجارى

ويأتى ذلك ضمن برنامج نشر ثقافة العلوم والأبتكار، كاحد مرتكزات خطة البحث العلمى العام الجديد 2020 /2021، حيث يهدف البرنامج لتعظيم دور البحث العلمى فى تطوير المرافق العامة والتحسين البيئى من خلال تنفيذ مشروعات ضمن برنامج الطاقة والمياه وزيادة نسبة المشاركة فى البحوث وبراءات الاختراع.