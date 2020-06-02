محاسب يطلب فسخ عقد زواجه: "عايشين على الأكل الدليفري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقام "محمود. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، يطلب فيها فسخ عقد الزواج من زوجته، مبررًا طلبه: "من يوم جوازنا ومراتي معيشانا على الأكل الدليفري".

يقول "محمود" 32 سنة -محاسب: "تزوجت منذ عام من وفاء 28 سنة، مهندسة، ومنذ الأيام الأولى للزواج وزوجتي تطلب مني تأجيل الإنجاب حتى تثبت وضعها في عملها، ثم بعد ذلك تتفرغ للإنجاب ورعاية الأطفال، ووافقت لأننا تزوجنا بعد قصة حب".

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يضيف الزوج: "في أول الزواج بدأت زوجتي تطلب الطعام دليفري، لكنه أصبح عادة يومية فطلبت من زوجتي تجهيز الطعام بالمنزل، فرفضت بداعي أنها مشغولة معظم ساعات اليوم، حتى بدأت في إهمال كافة أمور المنزل بالكامل".

يستكمل: "لم أعد أشعر أني متزوج بعدما أصبحت أنظف المنزل وأغسل ملابسي، وفاض بي الكيل، حتى طلبت من زوجتي ترك العمل والتفرغ لحياتها الزوجية والإنجاب؛ فأنا أتمنى أن أكون أبًا، لكن زوجتي رفضت واعتبرت أنني خالفت الإتفاق معها على تأجيل الإنجاب".

يختتم: "لم يكن أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة؛ لإقامة دعوى فسخ عقد الزواج حملت رقم 3022 لسنة 2019، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل فيها".