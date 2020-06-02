"يحسن بعض الأعراض بعد يوم".. شركة كورية تخطط لتجربة علاج لكورونا على البشر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت شركة "سيلتريون" الكورية الجنوبية، إن العلاج التجريبي الذي طورته لمرض "كوفيد-19" أظهر تراجعا يصل إلى 100 ضعف في الحمل الفيروسي للمرض في التجارب على الحيوانات، مضيفة إنها تهدف إلى بدء التجارب السريرية على البشر في أواخر يوليو.



وتتسابق شركات الأدوية في جميع أنحاء العالم لتطوير علاجات للوباء الذي تسبب في وفاة أكثر من مئات الآلاف على مستوى العالم.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن الشركة بأن دراستها قبل المرحلة السريرية أظهرت تحسن التعافي من أعراض سيلان الأنف والسعال وآلام الجسم بعد اليوم الأول من العلاج، والقضاء على التهاب الرئة في غضون ستة أيام.​