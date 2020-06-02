المتهمون بإقامة صلاة التراويح جماعة وحرق كنيسة كفر حكيم.. نشرة المحاكمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:



تشهد المحاكم، اليوم الثلاثاء، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، تستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة، وتصدر الحكم في أخرى.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- محاكمة 12 شخصًا أقاموا صلاة "التراويح" أعلى سطح منزل

تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 12 شخصًا في اتهامهم بمخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات وإقامة صلاة "التراويح" أعلى سطح منزل أحدهم.

وأخلت النيابة سبيل المتهمين بكفالة 500 جنيه لكل منهم ثم أحالتهم للمحاكمة بجلسة اليوم.

وكان ضباط قسم القطامية ألقوا القبض على المتهمين بتهمة إقامة صلاة التراويح بشكل جماعي أعلى الأسطح لمنطقة القطامية، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف بمنع التجمعات وإلغاء صلاة التراويح.

- محاكمة 555 متهما بقضية "الانضمام لجماعة تكفيرية"

تنظر المحكمة المختصة، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين في القضية رقم 137، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.

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وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

- الحكم في إعادة محاكمة 9 متهمين بـقضية "حرق كنيسة كفر حكيم"

تصدر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.

والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من عبد الرؤف نجم عبد الوهاب، وسعيد يحيى عتريس أحمد، وحسام الدين محمود السيد، وأشرف سعد حنفي، وياسر سامي إسماعيل علي، وطارق إبراهيم أحمد زايد عيد، وأشرف السيد عبده، وماهر جميل عبد العظيم القهاوي، وصبحي ربيع عبد العال حسن.

كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

- الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة

صدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن، اليوم الثلاثاء، حكمها على مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية، وآخرين بتهمة الرشوة.

تبين من خلال أمر الإحالة أن المتهمين هم؛ "ص. س"، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية، و "م. ح"، شريك بشركة الفتح للمقاولات، و "م .ع"، مدير وشريك بشركة الفتح للمقاولات، و"ه. ح"، شريك بشركة الفتح للمقاولات، و"م .ا"، محاسب قانوني، و"ج .ع"، محاسب قانوني، و"ع .خ"، مدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة لخدمة الممولين.