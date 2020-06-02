بعيدا عن مينيابوليس.. إعلان موعد ومكان دفن جورج فلويد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت عائلة جورج فلويد، الأميركي من أصول أفريقية، الذي توفي بعد أن قام شرطي أبيض بتثبيته في مدينة مينابوليس الأمريكية الأسبوع الماضي، إنه سيوارى الثرى، الثلاثاء، في هيوستن.

وقال محامي العائلة بنكرامب خلال مؤتمر صحفي نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، إنه بانتظار حلول موعد الجنازة صباح الثلاثاء في الساعة (16:00 توقيت جرينيتش) في هيوستن حيث تقيم عائلة الراحل، ستقام مراسم تأبين أخرى له في مناطق أخرى من البلاد.

وأوضح أن أول حفل تأبين للراحل سيقام عصر الخميس في مينيابوليس بولاية مينيسوتا (شمال) حيث قضى فلويد (46 عاما) اختناقاً عندما ضغط شرطي بركبته على عنقه حتى الموت بعدما اعتقله مع زملائه وكبّلوا يديه إلى الخلف وثبّتوه أرضاً، في واقعة أثارت موجة احتجاجات عنيفة امتدّت إلى عشرات المدن الأميركية.

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