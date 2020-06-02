رفضت إدارة فريق ريال مدريد عرضا من فريق فالنسيا الإسباني لمقايضة لاعبه المغربي إبراهيم دياز بالدولي الاسباني فيران طوريس.
وكشف موقع “فيتشاخيس” المتخصص في سوق الانتقالات العالمية، أن مسؤولي الفريق الملكي لا يرغبون في التخلي عن خدمات لاعب يعقدون عليه آمالا كبيرة في المستقبل.
وشدد المصدر ذاته على كون مسؤولي الريال يضعون ثقة كبيرة في اللاعب المغربي رغم كونه شارك فقط في 18 مباراة بعد التحاقه بالفريق، مبرزا في السياق ذاته أنهم لا يرغبون في تسريحه بشكل نهائي.
ويلعب فيران طوريس غارسيا، البالغ من العمر 20 سنة، لفريق فالنسيا علما أنه لعب للمنتخب الإسباني لأقل من 17 سنة، وأقل من 19 سنة، فضلا عن منتخب الأمل، الذي خاض معه 6 مباريات دولية.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد “يرفض” عرضا لمقايضة نجم مغربي بلاعب دولي إسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.