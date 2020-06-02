ترامب : مظاهرات أمريكا يقودها إرهابيون ..وسأصدر أوامر رئاسية لوقف التخريب والدمار

عقد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مؤتمر صحفى علق فيه على زيادة الاحتجاجات فى أمريكا،وذلك حسبما ذكرت سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها منذ قليل.
وقال ترامب خلال كلمته، ان المظاهرات أمريكا يقودها إرهابيونوأنه سيحاكمهم ولن يتركهم أبدا يستغلون هذه الاحتجاجات.
وأضاف إنه سيتخذ قرارا بنشر الجيش فى حال فشلت السلطات المحلية في وقف العنف ، لافتا إلى أنه طلب من حكام الولايات نشر الحرس الوطنى بالأعداد الكافية لحماية المواطنين.
وأكد أنه سيصدر أوامر رئاسية لوقف التخريب والدم، مشددا على أن هذه التحركات يقودها إرهابيون محليون وهذه جريمة ضد الإنسانية.
وأوضح، أنه هناك العديد من حكام الولايات فشلوا فى حماية مواطنيهم من هجمات العصابات واللصوص، مشيرا إلى أنه سيعمل على حماية المتظاهرين السلميين ولن يسمح باختطاف أصواتهم ـ على حد قوله ـ.
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