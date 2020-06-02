ترامب يهدد بنشر الجيش الأمريكي لـ"السيطرة على الشوارع"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيصدر قرارا بنشر قوات الجيش في شوارع المدن الأمريكية ,وذلك في حال فشلت السلطات المحلية في السيطرة على العنف في البلاد.

وقال ترامب في كلمة له، الاثنين، تعليقا علي موجة الاحتجاجات وأعمال العنف التي تشهدها البلاد على إثر مقتل المواطن جورج فلويد على يد رجل شرطة : سأحشد كل الموارد الفدرالية، سواء المدنية أو العسكرية، لوقف أعمال الشغب والنهب .

وأكد الرئيس الأمريكي أن سلطات بعض الولايات فشلت بضمان الأمن وحماية المناطق، موضحا أنه قال لحكام الولايات إن الوقت حان للسيطرة على الشوارع من خلال انتشار أمني كثيف.

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وأكد ترامب أنه كلف حكام الولايات بنشر قوات الحرس الوطني في الشوارع، مشيرا إلى أنه في حال رفضت سلطات المدن تلك الإجراءات، فإنه سينشر قوات الجيش "لحل المشكلة بسرعة".

كما أعلن ترامب عن نشر آلاف عناصر الشرطة العسكرية والمدنية في واشنطن وتطبيق حظر التجوال اعتبارا من الساعة السابعة مساء بشكل صارم من أجل وقف أعمال الشغب والنهب وتدمير الممتلكات.