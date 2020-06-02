شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تناشد أعضاءها للالتزام بالإجراءات الوقائية داخل المحاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عبد الحفيظ الروبى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، المحامين بالالتزام التى اتخذتها الحكومة ووزارة العدل للوقاية من فيروس كورونا وذلك خلال تواجدهم بالمحاكم، مضيفا أن وزارة العدل طالبت بالحفاظ على التباعد و عدم التزاحم داخل المحاكم و ضرورة ارتداء الكمامات .

وأضاف عبد الحفيظ الروبى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن النقيب رجائى عطية شدد على أنه سيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة حال التقاعس عن تنفيذ اجراءات وزارة العدل لحماية القضاء و النيابة و المحامين.

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ولفت عبد الحفيظ الروبى الى أن ما يردد من وجود أعداد متوفين بفيروس كورونا وسط المحامين غير صحيح و أن عدد المحامين المتوفين بفيروس كورونا لا يتعدوا أصابع اليد الواحدة، مشيرا الى أن هناك من توفى واثير أن وفاته كانت بسبب فيروس كورونا و لكن اتضح أنها حالة وفاة طبيعية.

و تابع :" عدد المحامين المصابين بفيروس كورونا محدود و لا صحة للشائعات و هناك مزايدات كثيرة و عدد المتوفين بالفيروس محدود للغاية ولا يتعدوا أصابع اليد الواحدة، بعد تقصى الحقائق ثبت أن المتوفين من المحامين نتيجة لأمراض مزمنة و توفوا وفاة طبيعية ، تعاملنا مع أزمة فيروس كورونا منذ بدايتها و النقيب أكد أن جميع امكانيات النقابة متوفرة للمحامين".