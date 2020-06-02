"الصورة المتداولة ليست في مصر".. مصادر بدمياط تنفي وفاة عامل نظافة أثناء عمله بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط– محمد إبراهيم:



أثارت الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعامل نظافة توفى جراء إصابته بفيروس "كورونا" الكثير من الجدل، خاصة أنها تحمل هوية إحدى الشركات الخاصة، التي قال عدد من أهالي المحافظة، إن بطل الصورة يعمل بها.

وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل بسبب ما اعتبروه إهمالًا في حق عامل النظافة.

لكن مصادر مطلعة بديوان عام محافظة دمياط، أكدت أنه لا صحة للواقعة، مضيفين أنه لا يوجد شركة نظافة تحمل الاسم نفسه.

ونشر مغردون عبر موقع "تويتر" حقيقة وفاة عامل النظافة، إذ تبين أنه مغربي الجنسية يعمل في إحدى شركات النظافة الخاصة، وأنه سقط على الأرض خلال تأدية عمله جراء الإرهاق والتعب إذ أنه يعاني من أحد الأمراض المزمنة.

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وصرّح عامل النظافة، لوسائل إعلام مغربية، بأنه لم يتعرض للإصابة بمرض "كورونا" وأنه لا يعرف متى وكيف التقطت الصورة وجرى تداولها عبر شبكة الإنترنت.

وعقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا مع عدد من القيادات التنفيذية والأمنية لبحث آخر المستجدات الخاصة بملف مجابهة أزمة انتشار فيروس "كورونا المستجد" والوقوف على تطورات الوضع الراهن بكافة المنشآت الطبية بالمحافظة.

وقررت المحافظ خلال الاجتماع، تشكيل لجنة لإدارة الأزمة تضم ممثلين من عدد من الجهات منها المحافظة والأمن الوطني والرقابة الإدارية ومديرية الصحة والمستشار العسكري وإدارة المرور، تكون مهمتها المرور على جميع المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية للأطباء، والأدوية التي يجري توزيعها من قبل فرق الترصد بالوحدات الصحية بالمراكز والمدن على الحالات الإيجابية.

وأكدت متابعة إجراءات استقبال الحالات المشتبه في إصابتها، وانتظام حضور الأطقم الطبية، مؤكدة تكرار المرور عدة مرات في اليوم، وفقًا لما أقره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير.