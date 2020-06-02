بعد تهديد ترامب بنشر الجيش.. رئيس الأركان الأمريكية: أقسمنا على الولاء للدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)



تجول رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي في شوارع العاصمة واشنطن مساء الاثنين، لتفقد الأوضاع، حيث شهدت المدينة ليلة أخرى من الاحتجاجات العنيفة.

وقال ميلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد أقسمنا على الولاء لدستور الولايات المتحدة الأمريكية لحماية حقوق الجميع، وهذا ما نفعله".

وأضاف: "لدينا هنا الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، وأنا هنا لأرى مدى كفاءة أدائهم .. وهذا كل شيء".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد يوم الاثنين بنشر الجيش إذا أخفقت الولايات في وقف الاحتجاجات العنيفة بسرعة.​