جريمة في 24 ساعة| كواليس القبض على زوج شقيقة محمد رمضان.. ونقاش يطعن خاله بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عددٍ من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين مقتل عامل على يد نجل شقيقته في الحوامدية، وحريق في خط الغاز بالعياط وسقوط أسانسير في المحلة، وانهيار منزلين لقي خلالهما شخصين مصرعهما، وإصابة 4 آخرين.

- مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو اعتداء رئيس مباحث على 3 محتجزين بالقليوبية

نفى مصدر أمني مسئول صحة ما تداولته قناة موالية لجماعة الإخوان الإرهابية، لمقطع فيديو تضمن إصابة 3 محتجزين بأحد أقسام الشرطة بالقليوبية بجروح متفرقة.

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- حريق في خط غاز بالعياط.. والمعاينة: تفحم لودر ومصاب بحروق

اندلع حريق في خط الغاز الطبيعي بقرية المتانيا التابعة لمركز العياط جنوب محافظة الجيزة.

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- مصدر يكشف كواليس القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بسبب حفل زفافه

كشف مصدر أمني مسؤول ملابسات القبض على زوج شقيقة الفنان محمد رمضان، أمس الأحد، وذلك على خلفية إقامة حفل زفافه داخل إحدى الفيلات بالشيخ زايد.

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- لعنة الميراث.. نقاش يطعن خاله أمام زوجته في الحوامدية

شرع نقاش في قتل خاله مسددا له طعنتين بالجسم خلال مشاجرة بينهما بمركز الحوامدية جنوب الجيزة، بسبب خلاف عبر الميراث.

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- مصرع تلميذة تناولت صبغة شعر عن طريق الخطأ في سوهاج

لقيت تلميذة مصرعها، عقب تناولها صبغة شعر عن طريق الخطأ بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

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- انهيار منزل من 4 طوابق في سوهاج

انهار منزل من 4 طوابق في حي غرب سوهاج، دون تسجيل خسائر بشرية.

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- مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في انهيار شرفة بعقار في الإسكندرية (فيديو وصور)

لقي شخص وطفلة مصرعهما وأصيب 4 آخرين وتحطم ميكروباص، في انهيار شرفة شقة بالطابق الـ 15 بعقار، في منطقة العصافرة بحي المنتزه ثان شرقي الإسكندرية.

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- إصابة 3 أفراد من عائلة واحدة إثر سقوط أسانسير داخل برج سكني في المحلة الكبرى

شهدت منطقة أبو راضي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، واقعة سقوط مصعد "أسانسير" داخل برج سكني بشكل مفاجئ ما تسبب في إصابة سيدة ونجلها وابنتها ونقلهم بسيارة إسعاف إلى طوارئ مستشفى المحلة العام.

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- بسبب خلافات الجيرة.. مقتل شخصين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في قنا

قتل شخصان، بعد إصابتهما خلال مشاجرة بالأسلحة النارية، نشبت بين أبناء عمومة في قرية السمطا التابعة لدائرة مركز دشنا، بسبب خلافات الجيرة.

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- أثناء الاحتفال بـ"تنجيد فرش عروسة".. مصرع طالب بطلق ناري في شبرا الخيمة

لقي طالب مصرعه، بطلق ناري أطلقه أحد الأشخاص أثناء الاحتفال بـ"تنجيد فرش عروسة" في شبرا الخيمة.

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