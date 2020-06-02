المدارس البريطانية تستقبل التلاميذ من جديد وسط انتقادات شديدة





أعادت المدارس البريطانية فتح أبوابها لقسم من التلاميذ، في مرحلة أساسية إنما دقيقة من عملية رفع الحجر المنزلي المفروض لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تصر عليها السلطات فيما يعتبرها العديد من الأهل ونقابات الأساتذة والبلديات سابقة لأوانها.

وتسجل بريطانيا ثاني أعلى حصيلة في العالم من الوفيات جراء وباء كوفيد-19 بعد الولايات المتحدة.

وبعدما واجهت حكومة بوريس جونسون المحافظة انتقادات شديدة أخذت عليها تأخرها في التحرك لمكافحة الوباء، تسعى السلطات الآن لإعادة تحريك اقتصاد متباطئ.

وسيسمح مجددا اعتبارا من الإثنين بتجمعات تضم ستة أشخاص في الخارج، ما سيسمح للعائلات أو الأصدقاء بالاتقاء في منتزه أو حول مائدة طعام في الهواء الطلق. أما الأشخاص الأكثر عرضة والذين تحتم عليهم لزوم عزلة تامة، وعددهم 2,2 مليون نسمة، فسيكون بوسعهم الخروج مجددا إنما مع لزوم الحذر. كما سيسمح لمواقف البيع للسيارات والأسواق في الهواء الطلق بمعاودة نشاطاتهم.

وسمح بعودة التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات وبين 10 و11 سنة بالعودة إلى المدارس، ما يمثل حوالى مليوني تلميذ.

وتطالب النقابة الوطنية للتعليم بمزيد من "الفحوص والأدلة العلمية المتينة" من أجل "إعادة الفتح في الوقت الملائم، فيما تبدي جمعية رؤساء المدارس والكليات مخاوف حيال "مشكلات لوجستية كبرى".

وقد أظهرت دراسة أجراها المعهد الوطني للأبحاث حول التربية وشملت 1200 مدير مدرسة أنهم يتوقعون أن تبقي 46% من العائلات أطفالها في منازلهم.

وكتب وزير التربية غافين ويليامسون في صحيفة "ذي دايلي تلغراف" المحافظة "أفهم أن يكون البعض لا يود أن تفتح المدارس مجددا منذ الآن. لكننا بحاجة إلى المضي قدما، وعلينا أيضا التثبت بأن أطفالهم لا يتراجعون".

ودعت مفوضة الطفولة آن لونغفيلد في الصحيفة ذاتها الحكومة إلى تنظيم دورات صيفية في تموز/يوليو وآب/أغسطس لمساعدة الأطفال "الأكثر فقرا" للتعويض عن التأخير خلال اشهر الحجر المنزلي.

وتستند استراتيجية رفع الحجر هذه إلى نظام يقوم على رصد المرضى والاتصال بالاشخاص الذين احتكوا بهم.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة السبت أنها باتت قادرة على إجراء فحوص لمئتي ألف شخص في اليوم لكشف الإصابات، غير أن ذلك لم يقنع السلطات المحلية في عشرات المدن والبلدات في إنكلترا، فطلبت من مدارسها الانتظار قبل استقبال التلاميذ من جديد، مشيرة إلى أن المدارس في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية لن تفتح أبوابها قبل آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر.

وتلتقي هذه المخاوف مع ما أعرب عنه بعض أعضاء اللجنة العلمية المكلفة تقديم المشورة للحكومة بشأن فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، رأى أحد أعضاء اللجنة البروفسور جون إدموندز أن الانتقال إلى المرحلة التالية من رفع الحجر ينطوي على "مجازفة" بل هو "خطير" في وقت لا تزال تسجل آلاف الإصابات يوميا (حوالى ثمانية آلاف في اليوم في إنكلترا).

