ترامب من أمام كنيسة تعرضت للتخريب: "سنضمن أمن البلاد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، سيراً من البيت الأبيض إلى كنيسة ساينت جون، الصرح الديني المجاور لمقرّ الرئاسة والذي طالته أعمال تخريب خلال مظاهرة للاحتجاج على مقتل رجل من أصل إفريقي يدعى جورج فلويد على يد الشرطة.



جاء ذلك بعد أن أدلى ترامب بخطاب إلى الشعب الأمريكي من حديقة الورود في البيت الأبيض تناول فيه أعمال العنف غير المسبوقة في عهده.

ووقف ترامب أمام المعلم المعماري الأصفر اللون رافعاً بيمناه الكتاب المقدّس، وقال "لدينا بلد عظيم..هذا أعظم بلد في العالم وسوف نضمن أمنه".





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ورافق ترامب، في الوقوف أمام الكنيسة التي غطت ألواح من الخشب بوابتها ونوافذها، بعض من الشخصيات بينهم وزير العدل بيل بار والمتحدّثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني.

وكانت قوات الأمن استبقت وصول ترامب إلى المكان بتفريقها بالقوة، ولا سيما بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع، متظاهرين كانوا محتشدين أمام الكنيسة وفي ساحة لافاييت التي تفصل بينها وبين البيت الأبيض.

وقد هدد ترامب، في خطابه، بنشر "آلاف الجنود المدجّجين بالأسلحة" وعناصر من الشرطة في واشنطن، واصفاً ما شهدته العاصمة الفيدرالية من أعمال شغب وتخريب ونهب بأنه "وصمة عار".

واعتبر الرئيس الأمريكي ما يحدث من احتجاجات "إرهاب محلي".