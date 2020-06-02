أكثر من 10 آلاف وفاة حصيلة فيروس كورونا في المكسيك

مكسيكو: أعلنت الحكومة المكسيكية أنّ عدد الوفيات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد تخطّى الإثنين عتبة العشرة آلاف وفاة.
وقالت السلطات الصحيّة إنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في المكسيك بلغت لغاية الإثنين 10167 وفاة من أصل 93435 مصاباً، في نبأ يتزامن مع إعلان السلطات إعادة فتح اقتصاد البلاد تدريجياً وإعادة دورة الحياة إلى قطاعات أساسية أبرزها صناعة السيارات والتعدين والبناء.
والمكسيك هي ثاني أكثر دولة في أميركا اللاتينية تضرّراً بالوباء بعد البرازيل (29937 وفاة).
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