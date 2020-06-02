شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى البرلمان" تحذر من أدوات الوقاية مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، المواطنين من شراء أدوات الوقاية والتطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا المستجد الذى يجتاح العالم، من أماكن مجهولة المصدر، لما يشكله ذلك من خطورة كبيرة على صحتهم وسلامتهم، لأنها لا تكون مطابقة للمواصفات الطبية والصحية ولا تحمى من الإصابة بالفيروس ونقل العدوى.

وقال العادلى، ل"الخليج 365"، أن هناك العديد من أدوات الوقاية من كمامات وجوانتيات وكحول وغيرها، منتشرة على الأرصفة وفى الأسواق الشعبية ويتم بيعها للمواطنين، وذلك دون الرقابة عليها من الجهات المختصة، لافتا إلى ضرورة التصدى للفاسدين وعديمى الضمائر الذين يستغلون الأزمات وحاجة المواطنين ويبيعون لهم سلع ومنتجات مغشوشة وغير صالحة.

وطالب رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بتشديد الرقابة فى كل المحافظات لمنع بيع أدوات الوقاية والتطهير والتعقيم مجهولة المصدر، وتطبيق عقوبات رادعة ضد مرتكبى هذه المخالفات والجرائم.

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ودعا النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وتعليمات ونصائح وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، للوقاية من فيروس كورونا، واستخدام الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعى والمسافة الآمنة، كما طالب المواطنين بشراء أدوات الوقاية من الأماكن المعلن عنها سواء الصيدليات أو غيرها.