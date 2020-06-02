شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "دينية البرلمان" يحذر من صفحات تنشر شائعات لبث الإحباط بين المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب اللواء شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بالتصدي للصفحات والمواقع التي تنشر الشائعات والأكاذيب ومعلومات وبيانات مغلوطة وغير صحيحة بخصوص أزمة فيروس كورونا، علي مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف نشر الإحباط والخوف والفزع بين الناس، داعيا إلي حصر ورصد هذه الصفحات والمواقع وإغلاقها، وتوعية المواطنين بخطورتها وعدم الاستجابة لما تنشره أو تبثه.

وقال النائب شكري الجندي، لـ"الخليج 365"، إن الجماعات الإرهابية المتطرفة والكارهة للوطن تقوم بإنشاء صفحات وتشكيل لجان الكترونية لنشر الشائعات والأكاذيب والبيانات والأرقام المغلوطة عن أزمة فيروس كورونا، لبث الإحباط واليأس والاكتئاب بين المواطنين، ومحاولة الإساءة للحكومة وتشويه طريقة إدارة الأزمة.

وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب إلي أن الدولة تدير أزمة فيروس كورونا باحترافية وتحترم المواطن، وأن الحكومة تنشر كل المعلومات والبيانات المتاحة للمواطنين، وتضع سيناريوهات للتعامل مع أي تطورات ومستجدات للأزمة.

وأضاف أن وزارة الصحة تتعامل بشفافية ونزاهة وتبذل الجهود الممكنة لمواجهة الجائحة ومنع تفشي الفيروس وانتشار العدوي. وطالب شكرى الجندي، المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية والتعقيم والتطهير والتباعد الاجتماعي، والالتزام بتعليمات وإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، مشيرا إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية في كل وسائل الإعلام ومن خلال الملصقات بالشوارع ووسائل المواصلات وكل المناطق.