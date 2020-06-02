"صحة كفرالشيخ": تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:
سجلت مديرية الشئون الصحية في كفرالشيخ، اليوم الاثنين، إصابة 23 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت نتيجة تحليل pcr الخاص بهم، إثر مخالطة أغلبهم لحالات مرضية مصابة بالفيروس.
وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في كفرالشيخ، لـ"الخليج 365"، إنه جرى أخذ عينات من المصابين، لتحليلها وأثبتت نتائجها إصابتهم بفيروس كورونا.
وأضاف المصدر أنه جاري تجهيز المصابين، وتحويلهم إلى مستشفى العزل ببلطيم، أو المدينة الجامعية بنين بسخا، لاستكمال علاجهم هناك.
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